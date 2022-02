Cie Via Cane Plestin-les-Grèves, 12 mai 2022, Plestin-les-Grèves.

Cie Via Cane Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

2022-05-12 – 2022-05-12 Kerilly Espace Culturel An Dour Meur

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor

« La fameuse invasions de la Sicile par les ours »

Une armée d’ours affamés déferle sur la Sicile et attaque la Cité. Après d’âpres batailles, ils remportent la victoire, instaurant l’entente forcée entre bêtes et hommes. Mais la civilisation et la richesse entrainent de nouveaux maux…

Fantômes, sangliers volants, magicien et croquemitaine se côtoient dans ce récit historico-fantastique, drôle et enlevé, d’une rare portée humaniste, poétique et politique.

C’est en 1945, au sortir de la deuxième guerre mondiale, que parait cette histoire illustrée par l’auteur. Dino Buzatti, avec une verve et un humour délicieux, donne vie aux ours de son enfance pour réorchestrer la grande symphonie des émotions humaines et mettre en scène notre capacité à aimer et à faire le mal.

De quoi est-il question ? De traîtrise, de tyrannie, de bestialité, d’amour filial, de finesse, de réconciliation.

Ce texte puissant, drôle, fin et poignant, nous offre un merveilleux message de paix et d’amour.

De et par Jean Frédéric NOA, d’après le roman de Dino Buzatti

espace.culturel@andourmeur.fr +33 2 96 23 98 80 http://www.andourmeur.com/

Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

