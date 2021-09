Cie Tiberghien | L’eau mate de Bernard Manciet Le Lieu Sans Nom, 16 septembre 2021, Bordeaux.

du jeudi 16 septembre au dimanche 26 septembre à Le Lieu Sans Nom

_Un homme affolé, angoissé, fuit et cherche à se fondre dans une nature hostile et parfois amie… Mais qui, ou quoi, poursuit cet homme ? Un danger inconnu, un ennemi, lui-même ? Nulle réponse, nulle explication. L’auteur-narrateur marche, jour et nuit, dans une errance méditative et se laisse peu à peu assimiler. Il devient lierre, sa peau se fait sable, le soir l’efface. Il se met à bramer. Au milieu d’une nature souveraine et luxuriante il finit par se fondre jusqu’à devenir une sorte d’être végétal._ **Peut-être simplement une parabole sur l’existence humaine. Et l’écriture sublime de Bernard Manciet, formidablement maîtrisée…** Le spectacle donne à entendre et à voir la poésie de Manciet à l’aide de quatre langages : voix, musique, peinture et lumière. Un homme-silhouette chemine dans l’univers pictural et sonore créé par Adrien Demont et Serge Korjanevski, univers de forêt, de vent, de pluie, d’eau, de buissons, de pas, de menace et de fuite, guidé par la mémoire de son errance passée, parcourant ainsi intérieurement, au fil du récit, les méandres de son existence. DATES À VENIR Du 16 au 26 septembre 2021 Le Lieu Sans Nom Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€ Réservations au 09 54 05 50 54

Direction artistique : Christian Loustau, Jean-Pascal Pracht, Alain Raimond

Le Lieu Sans Nom 12 Rue de Lescure, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin Gironde



