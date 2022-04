Cie TéATr’éPROUVèTe “Le don du temps” Saint-Fargeau Saint-Fargeau Catégories d’évènement: Saint-Fargeau

Cie TéATr’éPROUVèTe “Le don du temps” Saint-Fargeau, 21 août 2022, Saint-Fargeau. Cie TéATr’éPROUVèTe “Le don du temps” Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE ! Saint-Fargeau

2022-08-21 – 2022-08-21 Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE !

Saint-Fargeau Yonne EUR Le Don du Temps – cie TéATr’éPROUVèTe

“Je n’ai pas le temps !” Qui n’a jamais prononcé cette phrase ?

Une grave pénurie de temps sévit actuellement. À bord de leur caravane-laboratoire, trois

employés du Ministère du Temps tentent de remédier à cette crise. Avec autant de zèle que de maladresse, ils entreprennent une grande collecte de temps auprès de la population, grâce à une mystérieuse machine de prélèvement …

Un spectacle participatif qui questionne avec humour notre rapport au temps.

Sommes-nous plus heureux si nous allons plus vite ? Durée 1 h 00 – Tout public Le Don du Temps – cie TéATr’éPROUVèTe

