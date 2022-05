Cie taxi brousse – “L’UTOPIE DES ARBRES”, 25 août 2022, .

Cie taxi brousse – “L’UTOPIE DES ARBRES”

EUR 10 12 En évoquant le monde des arbres, Alexis Louis-Lucas fait sauter l’écorce des apparences pour faire jaillir la sève poétique du Beau, du Simple, du Vrai. 1h10 baigné de lumière à creuser les sillons de sa vie dans la sciure de nos émotions, quelque part entre humour, labeur et splendeur. L’Utopie des arbres touche le public en plein coeur par le talent de son auteur-comédien.

A la fois poète, philosophe et « Grincheux », le tourneur sur bois, joué par Alexis, emmène le public dans ses étonnements, ses doutes et ses souvenirs. C’est émouvant, très drôle et le public, a du mal, comme le gamin de 13 ans coincé en haut du sapin au fond du jardin, à redescendre sur terre.

… du jeu, des personnages riches et variées, un balai, de la sciure, une scénographie lumineuse ! L’exercice théâtral est permanent : le corps, la voix, un texte, une performance !

Extrait presse : https://www.cietaxibrousse.fr/revue-de-presse

Un spectacle essentiel qui trace des sillons dans notre imaginaire, dessine des souvenirs et nous transporte dans la vie intérieure et trépignante d’un homme qui raconte ses histoires avec une force et une intensité qu’il en devient une présence en nous, une réminiscence ondoyante, qui fait renaître sous nos yeux les grincheux que nous aurions pu connaître dans notre enfance. Raphaël pour L’ECHO DES PLANCHES

L’Utopie des arbres : une ode à la nature et aux grincheux ! Courez voir ce spectacle et laissez-vous amener jusqu’à la cime des arbres ! Le voyage en vaut la peine, vous en sortirez enthousiaste et ému d’une telle performance. Daniel Bresson pour LA GRANDE PARADE

Distribution

Écriture, musique et jeu : Alexis LOUIS-LUCAS

Mise en scène : Pierre YANELLI

Régisseur général : Aurélien Chevalier

Production /diffusion : Agnès Billard

Production – partenariat

Avec les soutiens de la région Bourgogne Franche-Comté, du département de la Côte d’Or, des villes de Quetigny et Dijon, de l’Artdam et du réseau Affluences.

Crédit photographie : JB Loiseau / Photographe officiel Avignon Off 2019

Site internet : https://www.cietaxibrousse.fr

Lien teaser : https://youtu.be/YalhHJRIcow

