DISTRIBUTION Simon Bolzinger · piano & direction Julio Molina Perez · chants et percussions de Cuba Patinho Axé · chants et percussions du Bésil Rocco Sedano · danses et percussions d’Argentine Daniel Ochoa Licero · chants et percussions de Colombie Olivier Temime · Saxophone Willy Quiko · Contrebasse, basse La Compagnie Tambor y Canto propose le mélange du jazz avec les nombreuses musiques traditionnelles d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Quatre maestros percussionnistes chantent, dansent, déclament, frappent leurs tambours, prêts à vous faire partager la richesse des chants et des rythmes ancestraux. Le mélange s’opère grâce à l’action du piano, du saxophone et de la contrebasse, rivalisant de virtuosité pour basculer d’un pays à l’autre et finalement arriver à une musique inédite, inclassable, entre jazz et musiques traditionnelles, faite de rythmes d’origine africaine, de mélodies amérindiennes, de textes d’Europe ancienne, et de création actuelle. Un concentré d’énergie, de plaisir et d’audace créative : Tambor y Canto !

La Segunda Album Release

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T20:30:00 2022-06-09T22:00:00