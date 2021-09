Paris Musée Carnavalet île de France, Paris Cie T.M Project Musée Carnavalet Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Faille – Pièce chorégraphique Les projets du chorégraphe Thierry Micouin appréhendent la danse par son hybridation avec d’autres disciplines artistiques : la musique, l’installation, la performance, la création numérique. Sa rencontre en 2013 avec Pauline Boyer, plasticienne sonore, a été fondamentale dans l’affirmation de cette transversalité et ce décloisonnement. Créée avec et pour des espaces naturels sensibles du morbihan, Faille joue avec nos expériences de spectateur pour faire exister le spectacle vivant hors de ses lieux dédiés de représentation. Ici adaptée à la cour du musée Carnavalet, cette création crée les conditions nouvelles de sa perception en dehors de codes standardisés ; esquisser une peinture vivante de l’artiste breton Tal Coat à travers le corps des interprètes ; explorer l’incroyable algorithme de la nature grâce à un travail de composition construit sur la suite de Fibonacci ; s’incorporer dans les milieux rencontrés à travers l’expérience sonore des paysages traversés. Conception : Thierry Micouin et Pauline Boyer / Interprétation : Marie-Laure Caradec et Thierry Micouin / Regard extérieur : Pénélope Parrau / Régie générale : Benjamin Furbacco Production en partenariat avec le Département du Morbihan / le Domaine de Kerguéhennec, Centre d’art contemporain / L’Hermine, Scène de territoire pour la danse – Sarzeau / Golfe du Morbihan Vannes Agglomération / le Pôle Culturel de Ploërmel Communauté / le TRIO..S à Inzinzac-Lochrist / le Centre Chorégraphique National, Rennes T.M Project est soutenue par la DRAC Bretagne, la Région Bretagne et la Ville de Rennes. L’artiste sur Instagram Nuit Blanche -> Nuit Blanche Musée Carnavalet 23 rue de Sevigné Paris 75003

Contact : http://www.tmproject.fr/compagnie.html https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Dancer/TMProject-149191315119373/

