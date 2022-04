Cie Spectabilis – L’odyssée de l’espace naturel Abbeville, 24 avril 2022, Abbeville.

Cie Spectabilis – L’odyssée de l’espace naturel Abbeville

2022-04-24 – 2022-04-24

Abbeville Somme

Quelle est donc cette espèce extraordinaire qui vit dans cet espace naturel sensible ? Une espèce en voie de disparition ou d'apparition ? Omer, Youtubeur sérieusement dépassé, nous embarque dans une drôle d'Odyssée à sa recherche… Une façon à la fois humoristique et musicale de se questionner sur les rapports que nous entretenons avec nos espaces naturels, avec ce qui nous est sensible.

Spectabilis

Abbeville

