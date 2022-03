Cie Sillidill / Comme c’est étrange ! Grange Dîmière,théâtre de Fresnes Fresnes Catégories d’évènement: Fresnes

**Söta Sälta / Comme c’est étrange !** ————————————– _Cie Sillidill / Gommette Production_ Elsa Birgé et Linda Edsjö ont choisi d’aborder « l’étrange » sous toutes se formes, celui qui fait rire, celui qui fait peur ou questionne, le surréalisme des poètes, de l’étrangeté à l’étranger, le charme de l’inconnu, bizarre, vous avez dit bizarre ?… Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes de Söta Sälta sont drôles, explosives, tendres, impertinentes, polyglottes. Elles chantent en français et en suédois, deux langues sur mesures pour des chansons à dormir debout. Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, des percussions, des jouets, des instruments inventés et une étonnante harmonie vocale. Joignant le geste à la parole, elles font participer les enfants à leur univers sonore. Spectacle musical – tout public – à partir de 5 ans Grange Dîmière,théâtre de Fresnes 41 Rue Maurice Ténine 94260 Fresnes Fresnes Val-de-Marne

