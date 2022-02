Cie Si j’y Suis : Sortie de fabrique* Helix MJC CHAMP LIBRE, 18 février 2022, L'Isle-Jourdain.

Cie Si j’y Suis : Sortie de fabrique* Helix

MJC CHAMP LIBRE, le vendredi 18 février à 17:00

Après avoir accueilli Bal(les) en 2018, 2019 et 2021 à Le Vigeant, Millac et Nérignac, la Cie Si j’y suis revient à la MJC pour son dernier spectacle : Helix et elle nous fait l’honneur de cette sortie de fabrique* ou étape de travail vers le spectacle final La première du spectacle aura lieu en 2023 Un homme assis à son bureau, en manque d’inspiration, cherche à écrire mais rien ne vient. Il reste devant sa page blanche. Il écrit, rature, chiffonne et jette la feuille de papier. Il recommence… C’est alors que les sons se mettent à tournoyer autour de lui, à se répéter… Une boucle visuelle et sonore s’installe. L’écriture prend-elle le pas sur la réalité ? La page s’ouvre sur des situations tantôt oniriques, tantôt cauchemardesques. Elles se recoupent s’entrecroisent, se succèdent à la manière d’un cadavre exquis… Elles révèlent une présence qui l’accompagnera tout au long de son parcours. Résidence de création soutenue par l’OARA, la commune de L’Isle Jourdain, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le Département de la Vienne et la Région Nouvelle Aquitaine Obligations sanitaires : Pass sanitaire/vaccinal et port du masque obligatoires Laver vous les mains régulièrement Respecter les distances physiques Ne pas entrer si vous avez les symptômes de la Covid

Participation libre

Arts de la piste

MJC CHAMP LIBRE 86150 l’isle jourdain L’Isle-Jourdain Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T17:00:00 2022-02-18T18:00:00