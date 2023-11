Stage intimiste Cie Sept Vents, Ucel (07), 10 décembre 2023, .

Une journée en petit comité pour explorer vos danses de couple et recevoir des retours individualisés, pour une progression pertinente et efficace. 8 personnes maximum, afin que l’intervenante puisse danser avec chacun et proposer des exercices sur mesure.

Pour danseurs de niveau intermédiaire à avancé.

Tarif à partir de 40 €, prix minimum. Vous ajoutez ce que vous souhaitez et pouvez selon vos ressources.

Lieu exact à venir : soit à Ucel soit à Vinezac.

Infos et inscriptions :

https://lexplorame.com/stage-intimiste/

Cie Sept Vents, Ucel (07) 3, Route du Gué

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

