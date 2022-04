Cie Racines Carrées – 9.81 Rue du Général Renault Paris Catégories d’évènement: île de France

Cie Racines Carrées – 9.81 Rue du Général Renault, 29 mai 2022, Paris. Le dimanche 29 mai 2022

de 11h30 à 11h45

Le dimanche 29 mai 2022

de 15h00 à 15h15

. gratuit

Cette chorégraphie sur toile donne au public la vision de corps projetés comme mis en orbite. Duo hip-hop sur trampoline

Ce duo hip hop unique sur trampoline fait danser nos regards dans une danse instable où l’équilibre se trouve en l’air porté par un texte d’Arthur H.

Auteur et Hauteur partagent ensemble « le chant silencieux des corps en mouvement ». www.cieracinescarrees.com Chorégraphie et mise en scène Nabil Ouelhadj

Interprétations Nabil Ouelhadj et Valentin Loval

Musique Arthur H et musique additionnelle

