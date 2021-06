Cie Pipi dans l’herbe : « Palette » Port de la Daurade, 26 août 2021-26 août 2021, Toulouse.

Cie Pipi dans l’herbe : « Palette »

Port de la Daurade, le jeudi 26 août à 00:00

### Théâtre / Spectacle tout terrain de proximité [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) _Palette_ est la première production en diffusion de la Cie Pipi dans l’herbe. Quatre comédiennes s’élancent sur une palette et s’inspirent du quotidien pour raconter en 7 tableaux les dérives des comportements humains face à la proximité obligée. Sur un peu plus d’un mètre carré se jouent et s’expriment l’indifférence, la solitude, la confrontation, l’illusion du confort…. De l’ascenseur au métro, du radeau au plateau de cirque en passant par la discothèque et la serviette de plage, _Palette_ transporte les comédiennes dans des atmosphères tour à tour festives, délirantes, surréalistes et parfois dramatiques. **Bruno Austin :** Régisseur pour le spectacle vivant dans des domaines variés comme la musique, la danse contemporaine, le théâtre et les marionnetes, ses rencontres et l’amènent à travailler sur des protets en tant que créateur lumière et assistant à la mise en scène. Dans le Lot, depuis 2002, il découvre les Arts de la rue avec la compagnie « les Cubiténistes » **Susana Aversa :** Chorégraphe et danseuse, intervient dans différentes productions scéniques, télévisuelles et didactiques à Rome. Elle quitte ensuite l’Italie pour travailler en France et en Espagne. Dans le Lot depuis 2010, elle dirige des ateliers de danse, expression corporelle et claquettes américaines **Virginie Gautheron** : Mêlant depuis de nombreuses années son métier de comédienne et couturière, sa rencontre avec la _Cie Pipi dans l’herbe_ lui donne l’occasion de continuer à s’enrichir de ses deux passions. **Marjorie Malrouxb** : Depuis toutours passionnée par le théâtre comme moyen d’expression, elle est comédienne depuis 10 ans et utilise cet art comme instrument de développement individuel ; elle l’intègre régulièrement dans son parcours d’éducatrice spécialisée. **Christèle Marin** : Chanteuse et comédienne formée au conservatoire des pays de Loire et aux ateliers chanson de Paris, elle prend part aux créations du théâtre de Bourgogne, la Cie des épices , le théâtre Astral… Elle s’installe dans le Lot en 2002 ou elle entreprend des actions pédagogiques, ateliers, écoles, IUT. Elle met en scène Noëlle Renaude, Carole Frechete, Sonia Chiambreto et Federico Garcia Lorca. **La compagnie Pipi dans l’herbe** est née en 2019 dans le Lot. C’est la rencontre de diférents acteurs culturels, comédiennes, danseuses et technicien qui a donné naissance à ce protet et à cete volonté de construire et d’expérimenter différents procédés de création en milieu rural. ![]() ### Plus d’infos [Compte Facebook de la Compagnie Pipi dans l’herbe ](https://www.facebook.com/pipidanslherbe/) //www.youtube.com/embed/sv-rBzzAkbk ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 26 Août à 17h et 19h, au Port de la Daurade * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Culture

Port de la Daurade Unnamed Road, 31000 Toulouse, France Toulouse



