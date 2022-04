Cie OpUS – La Veillée Square Maurice Gardette Paris Catégories d’évènement: île de France

Cie OpUS – La Veillée Square Maurice Gardette, 25 mai 2022, Paris. Le jeudi 26 mai 2022

de 21h30 à 23h30

Le mercredi 25 mai 2022

de 21h30 à 23h30

. gratuit

Au cours de cette veillée drolatique, Lucette, Serge et Guillaume, animateurs de la soirée, alimenteront le feu et la conversation. Veillée théâtrale singulière Les zygomatiques iront bon train et les esprits ne demanderont qu’à se libérer… www.curiosites.net Avec Chantal Joblon, Pascal Rome, Capucine Pellet, Ronan Letourneur et Mathieu Texier

Compagnie conventionnée par la DRAC Nouvelle Aquitaine et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, Le département des Deux-Sèvres et la Ville de Niort

Coproductions Les Tombées de la Nuit – Rennes, La Maison des Arts - Brioux-sur-Boutonne, Les Usines Boinot - CNAREP Niort, Le Fourneau - CNAREP Brest, Le Carré-Les Colonnes – Scène Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles, Villes de Tremblay-en-France et de Champigny-sur-Marne Crédit photo : Nicolas Joubard Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Nicolas Joubard

