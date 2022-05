Cie OKIDOK “Slips Inside” Coullons, 9 octobre 2022, Coullons.

Cie OKIDOK “Slips Inside” Coullons

2022-10-09 – 2022-10-09

Coullons 45720

Billy et Piotre ont des corps de rêves, des corps de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large. Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la danse, bref la poésie brute des grandes années du music-hall. Une heure de rire, sans paroles, avec deux fois rien.

Durée 1h30.

Billetterie en ligne : https://ardei-soft.com/gien/manif.html?refManif=76&cause=1

Pass sanitaire obligatoire

Coullons

