Cie Nini cabaret Le Non-Lieu, 18 septembre 2021, Marseille.

Cie Nini cabaret

Le Non-Lieu, le samedi 18 septembre à 20:30

Fantaisie dégustatoire chantée par la Cie Nini cabaret avec aux fourneaux : Nora Bendaouadji et au piano : Jean Sallier-Dolette avec NiniDogskin, François Billard et Jean-Christophe Petit. Cette soirée placée sous le signe des journées du patrimoine célébrera notre regretté propriétaire et créateur du Jambon de Parme (qui est devenu le NON-Lieu), célèbre restaurant des années 1960 à 2000 créé par Lucien Giravalli et qui a vu passer et a servi bon nombre de célébrités du cinéma et… de la politique. Bien manger, bien boire et bien vivre se conjuguent avec le plaisir d’être ensemble et Mr Giravalli n’aurait pas dit le contraire ! C’est un sujet de prédilection et un thème de choix. Ce repas aura une teinte italo –provençale et la musique sera de la fête ! Bien mélanger le tout et obtenez un « buffet -musical – jubilatoire et participatif » ! Paf : 25 euros+ adh./ la soirée (vin non compris) Réservation obligatoire : 06 82 58 22 49

25€ + adhésion

♫OPERA BOUFFE – REPAS SPECTACLE♫

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T23:00:00