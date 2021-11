Mouterre-sur-Blourde Ehpad Mouterre Mouterre-sur-Blourde, Vienne Cie Maurice et les autres : Les Noces Ehpad Mouterre Mouterre-sur-Blourde Catégories d’évènement: Mouterre-sur-Blourde

Ehpad Mouterre, le jeudi 24 mars 2022 à 19:30

Un matin, la grand-mère de Lily se réveille dans un état de grande confusion ; elle est convaincue que la terre n’abrite plus qu’un seul département : la Charente (où elle a passé toute sa vie). Son langage aussi s’est dérèglé, elle se met à confondre les mots, à en inventer d’autres, à tel point qu’il est impossible d’avoir une conversation avec elle. Une seule personne est encore capable de la comprendre : sa petite-fille. Quand cette dernière vient lui annoncer son mariage avec Reda la grand- mère est folle de joie. Pour ne pas la perturber, Lily prend la décision de se marier à Alloue, dans la plus pure tradition charentaise.

Tarifs : 8€ et 5€ (demandeur d’emploi, étudiants, adhérents MJC & < 16 ans) Théâtre Ehpad Mouterre Mouterre/Blourde 86 Mouterre-sur-Blourde Vienne

2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T20:30:00

