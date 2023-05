Cie Marinette Dozeville, MAIF Social Club Square Léopold Achille, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

C’est comme ça que don Quichotte décide de sauver le monde, (Acte 1) – Théâtre

La Cie chorégraphique Marinette Dozeville, implantée à Reims, élabore une recherche autour du corps du danseur identité comme reflet d’une époque. Son travail vise à créer des espaces d’émancipation collective.

Quête utopiste peuplée de personnalités chevaleresques déclinées au féminin, singulières et plurielles, « C’est comme ça que don Quichotte décida de sauver le monde » est une création interprétée par des danseuses et des activistes. Femmes à la tendresse radicale, elles décident de questionner l’amour sororal et de faire corps collectif.

Proposition « Hors les murs » du MAIF Social Club en écho à l’exposition Le Chant des forêts.

En partenariat avec le MAIF Social Club.

Square Léopold Achille 9 Rue du Parc Royal 75003 Paris

Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/nuit-blanche-au-maif-social-club-2023/ https://www.facebook.com/MaifSocialClub/ https://www.facebook.com/MaifSocialClub/

Marie Maquaire