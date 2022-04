Cie Manie ” Les confidences d’un Acrobates ” Saint-Fargeau, 6 août 2022, Saint-Fargeau.

Cie Manie ” Les confidences d’un Acrobates ” Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau

2022-08-06 12:00:00 – 2022-08-06 Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE!

Saint-Fargeau Yonne

EUR 6 “Il ne dira rien mais vous saurez tout!

L’ acrobatie est un art visuel qui se raconte avec les bras, les jambes et tout le corps. Il serait trop long de l’ expliquer avec des mots…

Ce spectacle se présente sous forme d’une conversation acrobatique dans laquelle la parole est remplacée par le mouvement. Au travers des objets d’une conférence (une table, une chaise, des feuilles de papier…) et une installation sonore, les performances s’enchainent pour vous offrir un véritable spectacle.

Nos deux personnages visitent sans complexe divers styles de musiques, de danses et de cirque.

Interprétation : Julien Poujol, Création musicale et interprétation : Bastien Matteoni, Mise en scène : Vincent Regnard”.

