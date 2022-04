Cie Mâle – À bientôt Stade Thiéré, 27 mai 2022, Paris.

Le vendredi 27 mai 2022

de 21h30 à 22h20

. gratuit Réservation au Kiosque 11, Place Léon Blum du 16 au 21 mai de 16h à 20h et du 23 au 29 mai de 8h30 à 20h Ou par internet : 2 euros (frais de billetterie)

À Bientôt est un quintet de femmes dans lequel le corps est mis au centre de notre réflexion.

Voyage chorégraphique

Entre armure et enveloppe charnelle, il peine à se défaire de ses stéréotypes. Foyer de l’âme et de l’esprit, notre corps trouve ses réponses à nos questionnements avec instinct et parfois brutalité. Un jour, un départ. À la fois l’amorce et la conclusion d’un voyage. Un arrachement.

Direction artistique et chorégraphie Johana Malédon

Interprétation Natacha Gourvil, Sarah Mendoza, Hanaë Ferloni, Johana Malédon

Conception musicale Victor Baudrin et Johana Malédon

Production Compagnie Mâle

Coproductions CCN de Créteil et du Val-de-Marne – Cie Käfig

Soutiens Caisse des Dépôts, Le FEAC, DAC Guyane, Collectivité Territoriale de Guyane

Avec l’aide de L’Institut Français du Sénégal – Villa Ndar Saint-Louis, La Chapelle – Cie La Baraka, Pôle en Scènes – Pôle Pik, Centre de Danse du Marais, Sobanova, PSPBB

Stade Thiéré 13 passage Thiéré 75011 Paris

Brice Sodini