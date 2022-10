Cie L’Unijambiste – Le Fils

Cie L’Unijambiste – Le Fils, 9 décembre 2022, . Cie L’Unijambiste – Le Fils



2022-12-09 20:00:00 – 2023-02-09 C’est l’histoire d’une femme de nos jours, issue d’une petite-bourgeoisie provinciale, pharmacienne, qui par l’intermédiaire de son mari, est amenée à fréquenter des catholiques traditionalistes, dont le discours radical, par souci d’intégration et d’élévation sociale, semble l’attirer… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville