Cie LpLp : WATT quatuor de clarinettes / Epilogues / Première étape

L'atelier du plateau, le vendredi 2 juillet à 20:00

_**WATT**_ est le nom de l’inventeur de la machine à vapeur dont l’invention ouvre, d’après le prix nobel Paul Crutzen, l’âge de l’anthropocène … WATT est aussi le nom d’un non-roman de Samuel Beckett, qui épuise la fiction, qui ne narre pas, mais découvre une réalité dans laquelle les plus minimes événements sont des incidents de clarté formelle au contenu impénétrable… _**WATT**_ est aussi le nom d’un quatuor de clarinette qui, depuis 2011, explore les dédales du mouvement immobile, avec plus de cinquante concerts à travers l’Europe et deux albums. Long, ténu, secret, le filet sonore de _**WATT**_ se referme lorsque l’on tend l’oreille, par variations infimes, par hypnose, de l’ébauche du souffle jusqu’à sa fin. Ils créent un drone qui se densifie, s’épaissit, se dilate, s’égoutte et se dilue sans relâcher son emprise sur notre imaginaire. Ils sont quatre mais sonnent comme un seul, utilisant la clarinette comme un véritable émetteur d’ondes. Mais l’unité n’est que surface. Tout se joue en-dessous… « _Depuis presque dix ans, nous jouons, en quatuor de clarinettes, une pièce improvisée de 40 à 50 minutes qui est devenue une composition par la force des choses. Cette force des choses, ce sont les nombreux concerts que nous avons faits, et qui ont amené cette proposition simple – faire un son continu évoluant lentement à partir d’un unisson – à varier légèrement, à progresser lentement, en fonction de l’espace, de l’auditoire et de nos facultés d’endurance. Après quelques tentatives de collaborations, il s’est vite avéré que nous ne voulions, ou plutôt que nous ne pouvions jouer que cette pièce sans nom, née d’un accord tacite entre nous. En vérité nous pourrions jouer uniquement cette pièce jusqu’à la fin de ce groupe. Mais nous avons décidé d’organiser une tentative qui nous semble belle, celle d’inviter des compositeurs que nous aimons à écrire quelque chose pour nous en s’adaptant à un format bien précis : la cassette infinie. Ce procédé assez simple, possible par la jonction des deux extrémités d’une bande magnétique allant jusqu’à 15 minutes, offre un grand champ de possible que vous êtes libre d’explorer à votre guise. Nous ne posons pas d’autres contraintes que celles qu’impose ce support particulier : la fin doit correspondre au début pour que l’une et l’autre soient abolis. »_ _Pour_ **_ÉPILOGUE_**_, Watt souhaite passer commande, en ces termes, à quatre compositeurs dont le travail leur semble faire écho au leur : Kali Malone, Karl Naegelen, Caroline Marçot et Léo Dupleix._ **Compositions :** **_Karl Naegelen, Caroline Marçot et Léo Dupleix._** **Jean Dousteyssier clarinette Jean Brice Godet clarinette Antonin-Tri Hoang clarinette Julien Pontvianne clarinette**

L’atelier du plateau 5 rue du plateau 75020 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T21:00:00