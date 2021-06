Vanves Théâtre de Vanves Hauts-de-Seine, Vanves Cie LpLp : JBGodet Solo // Epiphanies (Version en plein air) Théâtre de Vanves Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

_**Épiphanies**_ est un solo pour K7, radios et parfois clarinette. C’est une sorte de journal intime, très changeant d’une fois sur l’autre, mais utilisant les mêmes éléments. Une mise en forme d’une collection de sons capté ici ou là, pour des commandes ou pour moi. Le support K7 colore les matières utilisées en les teintant d’une aura de souvenir, parfois mélancoliques, parfois drôles. Dans ce solo je creuse plus particulièrement ce thème de la révélation, de l’évidence qui se fait, parfois, devant une oeuvre, un travail, un son, une parole, dite ou entendue, et qui, parfois, nous fait glisser vers un ailleurs dont on ne soupçonnait pas l’existence. **Jean-Brice Godet (clarinettes, Radio, Dictaphones)**

