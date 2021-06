Cie Lézards de la scène : « Contes en valise » Jardin du musée Georges-Labit, 18 août 2021-18 août 2021, Toulouse.

### Théâtre / Contes / Une conteuse, une valise, tout plein d’accessoires ! [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) Contes en valise : _« Loup y es-tu ? »_ Un sourire, une valise, et hop, c’est parti pour trois aventures contées ! Cette conteuse rigolote, avec ses costumes et ses marotes, aura grand besoin de vous pour conter ses histoires jusqu’au bout ! Et vous fera rencontrer un tas de personnages amusants, attachants, éblouissants ou carrément terrifiants ! Ils surgiront de cette valise pour vous emmener au pays des contes, découvrir ou redécouvrir leur histoire. Contes traditionnels, connus ou moins connus, vous conduiront, par monts et par vaux, aux confns de l’humanité et de son folklore. La compagnie Lézards de la scène, née en 2008, aime à penser que ses spectacles sont un lieu de rencontre et de rassemblement joyeux entre générations, au carrefour des âges, des arts, du rire et du rêve. Du théâtre drôle et festif qui éveille et émerveille. La comédienne et metteuse en scène Lara Cabrol est également enseignante de la pratique théâtrale et s’est lancée dans la création peune public en 2010. Elle tisse dans ses spectacles un lien sensible avec le public qu’elle aime à faire entrer au sein même du spectacle. Grâce à des décors qui s’actionnent, des accessoires qui surgissent, des costumes qui s’agitent, elle accueille le spectateur au coeur de son histoire, et tout y prend vie comme par magie. ![]() ### Plus d’infos [Site de la compagnie Lézards de la scène ](http://www.lezardsdelascene.com) ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 18 Août à 17h et 19h, au Jardin du musée Georges-Labit * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Jardin du musée Georges-Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse



