Cie Les Sœurs Goudron – 'Les Dames de France', 19 novembre 2022

Cie Les Sœurs Goudron – ‘Les Dames de France’



2022-11-19 – 2022-11-19

EUR Raffinement, distinction, grâce et élégance.

Pour la première fois chez vous, cinq des plus belles Dames de France sont réunies. Elles n’ont qu’un but : conquérir votre cœur …

À elles d’être plus performantes que leurs adversaires pour briguer le titre ultime de « Dame De France ». Mais dans cette aventure hors du commun, la compétition s’annonce rude. Résisteront elles au monde impitoyable des concours de beauté ? Des larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de l’exhibition … Encore plus en direct que le direct elles partageront le même bout de bitume. Les dames de France, sont de plus haute définition que la HD, elles sont : vivantes. Soyez les maîtres du jeu et venez participer à la grande finale des Dames De France.

