Lachaussée Meuse Lachaussée 14 EUR La commedia dell’arte de retour à la grange théâtre !

4 comédiens sur scène : Un père en quête de fortune souhaite marier sa fille, Julie, qui aime

Eraste, à un certain Monsieur de Pourceaugnac.

Comment les deux amants parviendront-ils à échapper à ce fâcheux destin ?

C’est sans compter sur l’aide de deux intrigants prêts à user de la farce pour faire triompher

l’amour ! Tarifs : Sur le site internet via placeminute

Adultes : 14 €

Moins de 18 ans : 7 €

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €

Multipass : (6 billets pour les spectacles à votre choix pour le prix de 5 :)

Adultes : 70 €, Moins de 18 ans : 35 € Sur place (selon les places disponibles)

contact@theatre-tangente-vardar.com +33 6 85 74 96 42 https://www.lagrange-theatre.org/

