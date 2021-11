Queaux Tennis de Queaux Queaux, Vienne Cie Les invendus : Accroche-toi si tu peux Tennis de Queaux Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Tennis de Queaux, le dimanche 1 mai 2022 à 16:00

Dans le cadre de la Foire du 1er mai organisée par la commune et le Comité des Fêtes de Queaux Deux hommes, quatre bras, un langage commun, celui du mouvement jonglé… entre chorégraphies et jonglage, entre tensions et complicité. La solitude, la colère et l’entraide les traversent, nous invitant pour un voyage de poésie et d’humour.

Entrée libre

Mouvement jonglé accueilli par la MJC Champ Libre Tennis de Queaux Queaux Queaux Vienne

