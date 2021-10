Cie Les Grandes Marées – Rouge dents -Sortie de résidence Argentan, 28 avril 2022, Argentan.

Les Grandes Marées est une compagnie créée en 2017 à Vire par Pierre Cuq. Ses créations théâtrales émanent des écritures contemporaines et s’adressent à des publics adolescents.

Conte moderne et pop mêlant la danse et le théâtre, Rouge dents est un récit d’émancipation face à la dictature de l’image et des carcans imposés au féminin. Rouge dents pose la question du libre arbitre et scrute le besoin de s’éprouver soi-même, de se chercher, et de renouer avec sa propre sauvagerie. Face aux injonctions et aux mentalités-carcans, une seule solution : mordre !

contact@quaidesarts.fr +33 2 33 39 69 00 https://www.quaidesarts.fr/residences-artistes/cie-les-grandes-marees/

