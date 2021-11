Luchapt Rosette Luchapt Luchapt, Vienne Cie Les Barbus : Je version plurielle Rosette Luchapt Luchapt Catégories d’évènement: Luchapt

« Quatre destins croisés vont faire face au jugement du public pour choisir qui est digne de confiance. Quatre prisonniers pour mettre en perspective les rapports entre individus. Quatre personnages qui nous offrent, dans leur enfermement quotidien, leurs histoires, leurs échecs, leurs espoirs et leurs visions de la justice. A travers les barreaux d’une cage, nous explorons les inégalités qui traversent et font la vie de chacun. Comment nos origines et le regard des autres agissent sur ce que nous sommes. Nous nous sommes inspiré à la fois de faits divers comme de personnages historiques ou contemporains mais aussi de l’influence des réseaux sociaux. Une occasion de regarder ce que la société essaie de nous cacher : nos inégalités influencent ce que nous sommes et créent un conditionnement qui nous condamne. Pour cette pièce, nous avons fait un travail textuel sur le rythme, une diction proche du slam. Une sorte de polyphonie ou s’enchaînent dialogues et monologue à plusieurs voix pour mieux ressentir. La prison est synonyme d’enfermement. Mais l’enfermement n’est pas que physique, il peut aussi être social. Nos différences, la pauvreté, la richesse, le jugement hâtif de l’autre… participent à cet enfermement. » Mise en scène / Isabelle Sempéré, Sébastien Coppolino Chorégraphie / Carine Kermin Avec / Ashille Constantin, Elisa Delorme, Sébastien Coppolino, Térésa Lopez Cruz Écriture / Sébastien Coppolino Scénographie / Jean Daniel Hélian, Joseph Defromont Résidence de création soutenue par l’OARA

