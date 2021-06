Cie Leïla Ka « C’est toi qu’on adore » suivi de « Pode ser » salle des fêtes d’Evrecy, 26 mars 2022-26 mars 2022, Évrecy.

Cie Leïla Ka « C’est toi qu’on adore » suivi de « Pode ser »

salle des fêtes d’Evrecy, le samedi 26 mars 2022 à 20:45

« C’est toi qu’on adore » (duo) Durée : 25 min Elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Ensembles, elles s’élancent bancales, malades ou parfois heureuses, et s’engagent peut-être pour le meilleur mais probablement pour le pire. Contre elles, une adversité que l’on devine mais dont on ne sait rien. Héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent, résistent, s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à l’épuisement des forces que l’on sent poindre. Dans une trajectoire sinueuse faite de moments victoires et de faiblesse ou se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Chorégraphie : Leïla Ka Interprétation : Jane Fournier Dumet et Leïla Ka Création lumière : Laurent Fallot « Pode ser » (solo) Durée : 17 min Pode Ser nous parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, de tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… Un solo percutant sur la difficulté d’être soi, primé cinq fois à l’international. Interprétation : Leïla Ka Lumières Laurent Fallot Coproductions et soutiens IADU / La Villette Fondation de France 2017 (Paris) / Compagnie Dyptik (St-Etienne) / Espace Keraudy (Plougonvelin) / Festival La becquée (Brest) / Le Flow – CESU (Lille) / Micadanses (Paris) / Le théâtre – Scène nationale (St-Nazaire ) / Théâtre Icare (St-Nazaire)

organisé par l’OMAC d’Evrecy

Leïla Ka, en duo ou en solo, flirte librement avec les danses urbaines, contemporaines et la théâtralité, pour tenter d’illustrer la complexité et la difficulté d’être.

salle des fêtes d’Evrecy salle des fêtes 14210 Evrecy Évrecy Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:45:00 2022-03-26T21:45:00