Paris Mairie du 14e arrondissement île de France, Paris Cie le Fil de Soie, avec les habitants de la porte de Vanves Mairie du 14e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cie le Fil de Soie, avec les habitants de la porte de Vanves Mairie du 14e arrondissement, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h30 à 20h50

gratuit

Notre Légèreté – Performance participative Si le besoin d’apesanteur traverse les rêves de chacun, comment l’incarner collectivement ?

Peut-on mettre une place publique en lévitation ?

Comment un groupe de femmes et d’hommes trouve sa légèreté ?

Ensemble, ils transforment l’espace urbain avec le ciel et la gravité pour horizon.

Cette représentation est l’aboutissement d’un projet menée par la Cie Le Fil de Soie avec des habitantes et habitants de la Porte de Vanves. En partenariat avec : le Centre Socio-culturel Maurice Nogues Avec le soutien de : la Drac Ile de France, CAF Paris, Paris Habitat, Ville de Paris Nuit Blanche -> Nuit Blanche Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (263m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (374m)

Contact :Cie le Fil de Soie Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:30:00+02:00_2021-10-02T20:50:00+02:00

© Cie le Fil de Soie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 14e arrondissement Adresse 2 place Ferdinand Brunot Ville Paris lieuville Mairie du 14e arrondissement Paris