Jardin du musée Georges-Labit , le samedi 21 août à 00:00

### Spectacle théâtral et musical [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) Audrey et Frédéric collaborent depuis 2018 et mettent en commun leur compétences professionnelles et leurs connaissances du jeune public. Leurs expériences respectives auprès des enfants guident leurs choix artistiques. Audrey a une formation de théâtre, de conteuse puis de danse moderne contemporaine qui lui ont permis de mener plusieurs projets culturels mêlant ces 2 disciplines. Aussi, ses rencontres avec plusieurs conteurs et sa participation à divers évènements de l’art du récit l’ont conduite vers cete discipline. Frédéric Dufée est musicien poly-instrumentiste. Il s’est formé au théâtre et à la danse contemporaine. Fort de cete diversité, il propose avec passion, depuis 20 ans, de sensibiliser différents publics à cete pratique. La compagnie « l’arbre à sons » propose un spectacle théâtral et musical inspiré de deux albums jeunesse. Les artistes vous amènent en forêt pour vous faire découvrir l’aventure d’une galette qui roule et qui chante puis celle d’un vieux loup affamé qui a des problèmes d’haleine. Chacun d’eux rencontre des bêtes, gourmandes, curieuses ou bien effrayantes ou effrayées, poétiques, logiques, parfois culottés ! Audrey raconte et donne vie aux personnages et Frédéric compose et met en musique chaque évènement de l’histoire. Un spectacle sonore où le jeu théâtral et la danse se mêlent à la musique ! Spectacle inspiré de 2 albums jeunesse : _« Roule galette »_ de Natha Caputo et _« Le loup qui sentait la fraise »_ de Rafaella Bertagnolio et Mélanie Grandgirard. ### Plus d’infos [Site de la Compagnie L’Arbre à Sons ](https://www.compagniearbresons.com) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 21 Août à 17h et 19h, au Jardin du musée Georges-Labit * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Culture

Jardin du musée Georges-Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00