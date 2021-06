Cie La Volière : « Histoires bizarres » Port de la Daurade, 28 août 2021-28 août 2021, Toulouse.

Cie La Volière : « Histoires bizarres »

Port de la Daurade, le samedi 28 août à 00:00

### Musique / Théâtre / Chanson Swing à savourer en famille [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) « Le trio Volière » s’empare des chansons de Steve Waring, polyphonies harmonieuses, instrumentations ludiques, teu théâtral et chorégraphique et les chansons s’amusent ! Les 3 voix, guitares, ukulélés, scie musicale, percussions, harmonica et encore d’autres surprises sonores apportent de nouvelles couleurs aux chansons de Steve Waring qui sont des petits bijoux. Chansons connues à savourer ou originalités musicales à découvrir, l’univers de Steve Waring est d’une grande richesse. **Steve Waring** est auteur, compositeur et interprète pour le jeune public. Sa musique s’inspire du blues, du Blue Grass et du folk. **Catherine Vaniscotte** est auteur compositeur interprète. Elle créé de nombreux spectacles musicaux pour le jeune public notamment avec Agnès Buffet _« Les animaux de Personne »_ et _« Princesses oubliées ou inconnues »,_ les CD ayant obtenus les coups de coeur Charles Cros. **Agnès Buffet** oeuvre depuis des années sur de nombreuses créations jeunes publics à succès en tournée dans toute la France et de nombreux festivals, toutite et louna, l’homme sans tête, t’entends ! **François Dorembus** collabore avec de nombreuses compagnie de théâtre musical pour le jeune public, Théâtre du chamboulé, la compagnie du réfectoire, théâtre exobus et est auteur compositeur de deux spectacles cirque et musique en tournée nationale _« tempo d’la balle »_ et _« Qué nervious »_ en tournée 2016 avec les jeunesses musicales de France. ![]() ### Plus d’infos [Site de la Compagnie la Volière ](https://www.compagnielavoliere.com/le-trio-voliere) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 28 Août à 17h et 19h, au Port de la Daurade * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Culture

Port de la Daurade Unnamed Road, 31000 Toulouse, France Toulouse



