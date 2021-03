Cie La Vache Libre/Emma la clown, 17 mai 2021-17 mai 2021, Argentan.

Cie La Vache Libre/Emma la clown 2021-05-17 – 2021-05-27 Le Quai des Arts 1 rue de la Feuille

Argentan Orne

La compagnie d’Emma la Clown est accueillie en résidence de création pour un nouveau spectacle seule en scène.

Fondée en 1991, la compagnie La Vache Libre a pour but la création des spectacles d’Emma la clown. Meriem Menant, directrice artistique et clown solo, crée des spectacles alliant la parole, l’émotion et l’inventivité scénique, dans le but de nourrir le coeur et l’esprit des spectateurs. Ses spectacles se veulent toujours drôles et émouvants, avec une constante poétique.

« Pour mon prochain solo, qui fêtera les 30 ans d’Emma la clown en automne 2021, je vais enfin répondre à la question que Jacques Lecoq m’avait posée pour ma « commande » qui clôt les deux années d’école : Qui demeure dans ce lieu vide ? Cela m’aura pris 30 années pour y répondre… Et pour cette prochaine création et apporter réponse à la question, Emma va me laisser la place, un peu. Laisser la place à Meriem sa porteuse… Il s’agira donc d’un solo à deux. Ou d’un duo à une… ? » Meriem Menant.

contact@quaidesarts.fr +33 2 33 39 69 00 https://www.quaidesarts.fr/

