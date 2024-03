CIE LA FABRIQUE DES ECHOS « IL, ELLE, NOUS » FESTIVAL JUSTE ÉCLOS LA PETITE GROIE Pissotte, mercredi 19 juin 2024.

Venez tenter l’aventure de la découverte d’un spectacle juste éclos, avec à l’issue un échange passionnant avec les artistes, autour d’une dégustation de bons produits locaux !

Jeune public

Création en direct avec les enfants de l’école maternelle de Longèves recueil de témoignages, fabrication de petits objets… Les enfants sont au cœur du spectacle !

Il ou elle ? Il parce que bleu et Elle parce que rose ? Et si Elle aime le foot et le bleu ?

Et si Il aime les sirènes et le rose ? Alors, Il, Elle ou Nous ?

À partir de 2 ans

Cie la Fabrique des échos

Parking gratuits à proximité dans le village.

Réservation et renseignements 09 54 50 75 74 // juste.eclos@mailo.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 10:30:00

fin : 2024-06-19

LA PETITE GROIE 15 rue des Gélinières

Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire juste.eclos@mailo.com

