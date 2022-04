Cie La Débordante – Perikoptô Stade Thiéré, 27 mai 2022, Paris.

Le vendredi 27 mai 2022

de 18h30 à 19h45

. gratuit

Tragédie pour 4 comédien.e.s et 1 soulèvement Un jeune loup de la politique rattrapé par les affaires, une mère de famille prête à basculer dans la précarité et qui devient le symbole de la colère populaire, un monde au bord de la rupture sociale et écologique… Mais comment en sommes-nous arrivés là ?

Écriture et mise en scène Antoine Raimondi et Héloïse Desfarges

Avec Toma Roche, Audrey Mallada, Julien Prevost, Charlotte Marquardt, Charlotte Petitat, Nelly Paubel

Diffusion et production Fine Mouche

Résidences et coproductions Théâtre Brétigny – Scène conventionnée arts et humanités, Mars – Mons Arts de la Scène – centre des arts vivants de Mons Borinage, Onyx – scène conventionnée danse de Saint Herblain, La Passerelle – scène nationale de Gap, Superstrat – parcours d’expérience artistique, le Vaisseau – fabrique artistique au centre de réadaptation de Coubert, Théâtre de la Commanderie – Vaour, Théâtre des Franciscains – Béziers, l’HAMEKA, Fabrique des arts de la rue à Louhossoa, L’espace Périphérique, Le BOULON – CNAREP Vieux-Condé, ATELIER 231 – CNAREP Sotteville-lès-Rouen

Résidences et préachats Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin – Montreuil, Festival Scène de rue – Mulhouse

Avec le soutien de la DRAC et de la région Ile-de-France, l’ADAMI, la SACD et la Spedidam

Crédit photo Loïc Nys – Sileks

Stade Thiéré 13 passage Thiéré 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Loïc Nys – Sileks