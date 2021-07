Cie KL : Slam et des balles Viaduc Le Vigeant, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Bourpeuil.

Cie KL : Slam et des balles

le mercredi 14 juillet à Viaduc Le Vigeant

Accès libre dans le cadre de la Fête Nationale et du marché aux producteurs organisés par la commune de Le Vigeant Slam et des balles est un one man show de 50 minutes durant lesquels un jongleur de mots et de balles, vous transporte à travers les époques grâce à des textes drôles et engagés, rythmés par le mouvement de ses balles. Le spectacle rebondit, glisse et parfois dérape sur des thèmes universels… Bref, cinquante minutes de bonheur pour voir le monde d’ un autre œil. Spectacle interactif de jonglerie en poésie programmé par la MJC Champ Libre et La Boulit’, Scène Culturelle de Proximité soutenue par la Commune de Le Vigeant, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le Département de la Vienne et la Région Nouvelle Aquitaine.

Accès libre

Spectacle interactif de jonglerie en poésie

Viaduc Le Vigeant Viaduc le vigeant Bourpeuil Vienne



