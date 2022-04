Cie J’ai Vu Louisa – J’ai Vu Louisa Jardin Truillot Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 29 mai 2022

de 13h30 à 14h15

Le samedi 28 mai 2022

de 18h00 à 18h45

. gratuit

J’ai vu Louisa, c’est une rencontre avec une marionnette réaliste à taille humaine représentant une vieille dame troublante de 82 ans Samedi 28 mai de 18h à 18h45 – Esplanade Renée Lebas / Quartier Saint-Bernard

Dimanche 29 mai de 13h30 à 14h15 – Jardin Truillot Marionnette itinérante

Chaque jour, avec son caddie, sa musique, ses mots Louisa traverse les rues et parcs à la rencontre de son prochain. Si elle sort de chez elle c’est pour croiser des regards, provoquer des liens, retrouver une place. Dans une ride, une expression tendre, un rituel, un geste quotidien, un objet, sa façon de marcher, elle porte en elle un peu de chacune des personnes âgées solitaires que nous croisons chaque jour sur notre chemin. Auteure du projet et marionnettiste de Louisa Julie Fache

Coproductions et soutiens Transfert – Pick up Production – Nantes, Le Moulin Fondu – CNAREP Garges-lès-Gonesses, la FAI-AR – Marseille, L’Atelier Frappaz – CNAREP Villeurbanne Crédit photo Anna Guland Jardin Truillot 82, boulevard Voltaire 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

