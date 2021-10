La Flèche Salle Coppélia La Flèche, Sarthe Cie Innisfree – An Irish Story Salle Coppélia La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Salle Coppélia, le mardi 23 novembre à 20:30

Peter O’Farrel quitte l’Irlande du Sud, pour venir chercher du travail à Londres. Quelques mois auparavant, il a rencontré Margaret. Ils s’aiment. Leur vie n’est pas aisée. Peter noie son chagrin dans l’alcool. Un jour, il disparaît. Depuis, aucune nouvelle. Plus personne ne parle de lui dans la famille. Sa petite-fille, Kelly Ruisseau, va se mettre en quête de ce personnage disparu. C’est cette enquête que nous allons suivre, en traversant les époques – des années 1930 en Irlande aux années 2000 en France – les frontières, géographiques et linguistiques. C’est un voyage au coeur d’une famille, avec ses secrets et ses non-dits. C’est aussi un voyage au coeur d’une histoire, si intime qu’elle en devient universelle, de toute une famille marquée par l’exil. De et avec Kelly Rivière Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T20:30:00 2021-11-23T22:00:00

