Cie illicite de Pablo Lopez – Spectacle de danse (sur réservation) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Cie illicite de Pablo Lopez – Spectacle de danse (sur réservation) Lacanau, 26 mars 2022, Lacanau. Cie illicite de Pablo Lopez – Spectacle de danse (sur réservation) Salle de l’Escoure Place de l’Europe Lacanau

2022-03-26 21:00:00 – 2022-03-26 22:30:00 Salle de l’Escoure Place de l’Europe

Lacanau Gironde Spectacle de danse avec la compagnie illicite de Fabio Lopez

Le chorégraphe Fabio Lopez est considéré par la critique comme un des grands espoirs de la danse néoclassique française. Il a notamment dansé pour Thierry Malandain du ballet de Biarritz

Programme proposé avec 7 danseurs :

– Crying after Midnight ( musique Nocturnes de Chopin)- 20min

– Casse noisette (extrait pas de deux)- 10min

– Prince (extrait de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski) / solo homme – 5min20

entracte 15min

– Aura (musique extrait s Requiem de Bomtempo) – 20 min

Enfant admis à partir de 3 ans.

Gratuit jusqu’à 6 ans inclus.

Tarif réduit pour :

• Jeunes de – 26 ans, sur présentation d’une pièce d’identité

• Séniors 70 ans et +, sur présentation d’une pièce d’identité

• Demandeur d’emploi, sur présentation d’un justificatif

• Familles : à partir de 1 adulte + 1 enfant, sur présentation d’un justificatif Spectacle de danse avec la compagnie illicite de Fabio Lopez

Le chorégraphe Fabio Lopez est considéré par la critique comme un des grands espoirs de la danse néoclassique française. Il a notamment dansé pour Thierry Malandain du ballet de Biarritz

Programme proposé avec 7 danseurs :

– Crying after Midnight ( musique Nocturnes de Chopin)- 20min

– Casse noisette (extrait pas de deux)- 10min

– Prince (extrait de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski) / solo homme – 5min20

entracte 15min

– Aura (musique extrait s Requiem de Bomtempo) – 20 min

Enfant admis à partir de 3 ans.

Gratuit jusqu’à 6 ans inclus.

Tarif réduit pour :

• Jeunes de – 26 ans, sur présentation d’une pièce d’identité

• Séniors 70 ans et +, sur présentation d’une pièce d’identité

• Demandeur d’emploi, sur présentation d’un justificatif

• Familles : à partir de 1 adulte + 1 enfant, sur présentation d’un justificatif +33 5 56 03 21 01 Spectacle de danse avec la compagnie illicite de Fabio Lopez

Le chorégraphe Fabio Lopez est considéré par la critique comme un des grands espoirs de la danse néoclassique française. Il a notamment dansé pour Thierry Malandain du ballet de Biarritz

Programme proposé avec 7 danseurs :

– Crying after Midnight ( musique Nocturnes de Chopin)- 20min

– Casse noisette (extrait pas de deux)- 10min

– Prince (extrait de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski) / solo homme – 5min20

entracte 15min

– Aura (musique extrait s Requiem de Bomtempo) – 20 min

Enfant admis à partir de 3 ans.

Gratuit jusqu’à 6 ans inclus.

Tarif réduit pour :

• Jeunes de – 26 ans, sur présentation d’une pièce d’identité

• Séniors 70 ans et +, sur présentation d’une pièce d’identité

• Demandeur d’emploi, sur présentation d’un justificatif

• Familles : à partir de 1 adulte + 1 enfant, sur présentation d’un justificatif Salle de l’Escoure Place de l’Europe Lacanau

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Salle de l'Escoure Place de l'Europe Ville Lacanau lieuville Salle de l'Escoure Place de l'Europe Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Cie illicite de Pablo Lopez – Spectacle de danse (sur réservation) Lacanau 2022-03-26 was last modified: by Cie illicite de Pablo Lopez – Spectacle de danse (sur réservation) Lacanau Lacanau 26 mars 2022 Gironde Lacanau

Lacanau Gironde