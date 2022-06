Cie Illicite Bayonne Fábio Lopez « La belle au bois dormant », 29 octobre 2022, .

Cie Illicite Bayonne Fábio Lopez « La belle au bois dormant »



2022-10-29 20:45:00 – 2022-10-29

16 EUR Créée il y a seulement cinq ans par l’ancien danseur, élève et disciple de Béjart et ancien danseur de Thierry Malandain, Fábio Lopez, développe un travail académique respectueux de l’histoire et des fondements de la danse classique, tout en l’accompagnant d’un discours chorégraphique très contemporain et actuel, s’ouvrant en cela au plus grand nombre. C’est avec un ensemble de 13 danseurs classiques, dont un soliste du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, que Fábio Lopez propose sa vision de « La Belle au bois dormant ».

Créée il y a seulement cinq ans par l’ancien danseur, élève et disciple de Béjart et ancien danseur de Thierry Malandain, Fábio Lopez, développe un travail académique respectueux de l’histoire et des fondements de la danse classique, tout en l’accompagnant d’un discours chorégraphique très contemporain et actuel, s’ouvrant en cela au plus grand nombre. C’est avec un ensemble de 13 danseurs classiques, dont un soliste du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, que Fábio Lopez propose sa vision de « La Belle au bois dormant ».

Créée il y a seulement cinq ans par l’ancien danseur, élève et disciple de Béjart et ancien danseur de Thierry Malandain, Fábio Lopez, développe un travail académique respectueux de l’histoire et des fondements de la danse classique, tout en l’accompagnant d’un discours chorégraphique très contemporain et actuel, s’ouvrant en cela au plus grand nombre. C’est avec un ensemble de 13 danseurs classiques, dont un soliste du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, que Fábio Lopez propose sa vision de « La Belle au bois dormant ».

manu picado

dernière mise à jour : 2022-06-16 par