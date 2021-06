Cie Illicite Bayonne & Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris – Ballet Bayonne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bayonne.

Cie Illicite Bayonne & Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris – Ballet 2021-06-19 – 2021-06-19 Théâtre Michel Portal Place de la Liberté

Bayonne 64100 Bayonne

14 14 EUR Ce printemps, trois femmes entrent au répertoire de la Compagnie Illicite Bayonne : les créations « NOS OMNES » (F.Liszt) de Nicole Muratov, danseuse du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, « MOIRAI » (C.Debussy) de Ludmila Komkova du Hessisches Staatsballett Wiesbaden (Allemagne) partageront la scène avec le chef-d’œuvre de 1937 de Martha Graham en réponse à la guerre civile espagnole et au « GUERNICA » de Pablo Picasso : « DEEP SONG » (H.Cowell). Fábio Lopez, notre chorégraphe résident, terminera la soirée avec sa dernière création « CRYING AFTER MIDNIGHT » (F.Chopin) pour 6 danseurs.

La participation exceptionnelle de l’Ensemble Chorégraphique du Conservatoire National Supérieur de musique et de Danse de Paris avec « ENTITY » du britannique Wayne McGregor viendra embellir davantage une soirée de Danse tant attendue au Pays Basque.

Placement libre (jauge limitée)

+33 5 59 46 09 00

© Compagnie Illicite