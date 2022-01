Cie Greffe / Cindy Van Acker – Occupation du Pavillon Pavillon de la danse contemporain, 19 février 2022, Genève.

du samedi 19 février au samedi 5 mars à Pavillon de la danse contemporain

Cie Greffe / Cindy Van Acker Frayage topologique / occupation du Pavillon sa 19 fév — sa 5 mars __ Programme complet, horaires et tarifs sur [www.pavillon-adc.ch](https://pavillon-adc.ch/spectacle/cie-greffe-cindy-van-acker/) La compagnie Greffe de Cindy Van Acker va s’installer au Pavillon de la danse pour deux semaines. Plutôt que d’y machiner une nouvelle création, l’idée est d’investir les lieux lentement, de reculer pour mieux avancer. De laisser surgir ce qui est contenu dans des matériaux existants : composer avec, rendre visible l’invisible d’une création, reprendre des chemins parcourus et les relier ailleurs, les transformer, les valoriser dans le temps et dans l’espace. Interprètes et collaborateur-trices sont invité-es à fréquenter toutes sortes de matériaux qui ont été créés dans le passé, selon des protocoles assez libres pour inventer des expériences inédites. Tant avec/entre les artistes qu’avec/entre les spectatrices-teurs. Les samedis seront des moments ouverts sur des focus intenses : une nuit de Shadowpieces, avec du temps pris pour manger ensemble, échanger… ; une nuit de cinéma avec la projection des films d’Orsola Valenti à partir des Six Soli ; une soirée avec Kali Malone et le musicien Stephen O’Malley et sa pièce Les Sphères, en partie dansée par Greffe. Et dans la semaine, toutes sortes de manifestations créatives sont possibles.

dès 8.- CHF ( voir tarifs sur notre site)

Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T19:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-26T19:30:00 2022-02-26T23:59:00;2022-03-05T19:00:00 2022-03-05T23:59:00