La Cie Greffe / Cindy Van Acker présente dix soli pour dix interprètes créés entre 2018 et 2020. Chaque solo, écrit sur mesure pour et avec l’interprète, prend sa source dans un dialogue intime avec la matière sonore et corporelle. De 19h à 00h30, ils se déroulent dans un espace scénique évolutif composé d’éléments scénographiques existants d’autres pièces de la Cie Greffe. La soirée se tisse avec des temps de respirations pour boire et manger. Prix pour l’intégrale des soli : PT 35.- / TR 20.- (repas maison offert) __ Les Shadowpieces: Shadowpieces 0 interprète: Louis Schlid Shadowpieces I Mélancolie de l’espace interprète: Daniela Zaghini musique: Prototypes de Ryoji Ikeda Shadowpieces II Tangibles interprète: Laure Lescoffy musique: Eternal Love #3 de Phauss – CM von Hausswolff et Erik Pauser Shadowpieces III Le garçon enchanté interprète: Matthieu Chayrigues musique: Rothko Chapel de Morton Feldman Shadowpieces IV Kanoun interprète: Maya Masse musique: La fuga a 3 soggetti de Bach Shadowpieces V Les éphémères interprète: Stéphanie Bayle musique: No Birds de Fred Frith Shadowpieces VI Fête en blanc interprète: Sonia Garcia musique: Opus 17 / Etude de Eliane Radigue Shadowpieces VII Haniwa interprète: Yuta Ishikawa musique: Olematon de Mika Vainio & Ø Shadowpieces VIII Hello Sound interprète: Philippe Renard musique: Konstellaatio / Elämän Puu de Mika Vainio & Ø Shadowpieces IX Verso interprète: Anna Massoni musique: Three pieces for piano de Arnold Schoenberg (Les soli ne passeront pas forcément dans cet ordre) _____ + D’INFOS : cette soirée fait partie des nombreux événements proposés par la cie Greffe / Cindy Van Acker du 19 février au 5 mars. Trois semaines d’Occupation du Pavillon. – – – Et si on arrêtait de courir d’une création à une autre, sans jamais reprendre son souffle ni examiner ce qui s’est élaboré au fil du temps et des recherches. Et si le Pavillon de la danse invitait régulièrement une compagnie en ses murs sans l’obligation de produire du neuf, mais plutôt avec la joie de produire de la rencontre. En ce début d’année, c’est la compagnie Greffe de Cindy Van Acker qui occupe le Pavillon de la danse pendant trois semaines. Interprètes et collaborateur-rices sont invité-es à saisir toutes sortes de matériaux pour inventer des expériences inédites. On prend le temps de la convivialité, de découvrir, d’échanger, de questionner, d’être ensemble. >> Les samedis sont des focus publics intenses, des rendez-vous longue durée. >> Les jeudis sont ouverts sur une mise en partage d’expérimentations des un.es ou des autres. >> Tous les jours (sauf le dimanche), dès le lundi 21 février, une pratique corporelle matinale ouverte à tous.tes vous est proposée sur le parvis du Pavillon dès 9h. __ Retrouvez toutes les informations, ainsi que le programme pdf détaillé ici: [[https://pavillon-adc.ch/spect…/cie-greffe-cindy-van-acker/](https://pavillon-adc.ch/spect…/cie-greffe-cindy-van-acker/)](https://pavillon-adc.ch/spect…/cie-greffe-cindy-van-acker/)

de 35.- CHF à 20.- CHF (voir tarifs réduits)

