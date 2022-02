CIE GRAND VACARME – LUCHA EMILIA Proyecto Papy le Prato, 14 mars 2022, Lille.

CIE GRAND VACARME – LUCHA EMILIA Proyecto Papy

le Prato, le lundi 14 mars à 20:00

« Comme une énigme, comme un archéologue découvre un squelette ancien. Oui, je vais te faire travailler, mais ce sera un travail amusant à faire. » A partir du corps circassien, féminin, du maquillage, du bouffon et de la voix, le solo Proyecto Papy combine la performance et le récit pour questionner la dignité, la société et ses obscénités dans un registre poétique et provocateur. Emilia Guttierez a suivi la formation continue « Le Clown à l’épreuve de la piste » donnée par notamment Gilles Defacque au CNAC. mise en scène et interprétation : Emilia Gutiérrez Epstein (Lucha Emilia) regard dramaturgique : Zoé Debary création lumière: Gabriela Bianchi aide à la création de la scénographie et création de masque: Juliette Armenté création sonore : Flavia Savi et LaAz complices: Gregorio Torchia, Valentina Melotti ———————– dans le cadre du temps fort Prato ELLES EN RIENT ENCORE

« J’ai un secret, mais je ne vais pas te le raconter. Je vais t’inviter plutôt à le découvrir…»

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille Lille-Moulins Nord



