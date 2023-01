CIE GÉRARD GÉRARD – AUBRAC EXPRESS Le Mans, 21 janvier 2023, Le Mans .

CIE GÉRARD GÉRARD – AUBRAC EXPRESS

Genre : Théâtre, voltige, danse et musique. Depuis plus d’un an, la Cie Gérard Gérard travaille avec son co-producteur Eurêk’art sur le projet AUBRAC EXPRESS : une aventure terrible, militante, démesurée et passionnante sur la Ligne SNCF Béziers-Neussargues (souvent appelée « Train de l’Aubrac » ou “Ligne des Causses”). Pour la compagnie, il s’agit d’une double création : une application mobile (L’Appli) et un spectacle (Le Pop-Up).

Gérard Gérard est accueillie en résidence par la Ville du Mans au nouveau Chapiteau du Plongeoir – Cité du Cirque du Mans. Pour ce projet mêlant théâtre, voltige, danse et musique en direct, elle a réuni une équipe inédite, dont une partie mènera dans le même temps un travail de numérisation au SARDO – Centre des Archives Historiques de la SNCF au Mans. Samedi 21 janvier, 17h17. Merci d’annoncer votre venue au 06 61 51 66 19 ou à ciegerardgerard@gmail.com

