Cie Flowcus Cancale, jeudi 21 mars 2024.

Cie Flowcus Cancale Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2024, duo de danse avec Phynox (Patrick Flegeo) et Bruce Chiefare

« Influences 2.0 est une tentative de rapprochement entre l’art du Bonsaï et la danse hip-hop. Ce titre nous permet une liberté, celle de choisir dans mon parcours de danseur les influences qui construisent aujourd’hui mon patrimoine de breaker et d’interprète. Outre les différentes évolutions de la danse hip-hop aujourd’hui, je mets l’accent sur l’impact émancipateur qu’elle produit sur l’individu. Elle est devenue pour moi synonyme de liberté, de légèreté.

Je crois en une danse qui se transforme ou efface certains gestes comme un arbre laisse mourir certaines branches pour en favoriser d’autres en quête de lumière. C’est à travers la pratique de l’art du Bonsaï que cette notion est venue imprégner ma danse et s’est prolongée à l’endroit de la réflexion de l’écriture chorégraphique pour cette pièce. »

Bruce Chiefare

L’association de danse Laye’N’co assurera la première partie de ce spectacle.

Bruce Chiefare animera de plus 2 masterclass, le 20 mars, à 10h30 et à 15h30. Renseignements et réservations musiquesnomades35@gmail.com

Billetterie disponible au Bureau d’Information de Cancale .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21

Rue du Docteur et Madame Cocar

Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne

