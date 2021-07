Saint-Jean-de-Monts Centre de vacances La Rivière - St Jean Saint-Jean-de-Monts, Vendée Cie En Chantier(S) – Truelle Destin ! …Une sueur d’espoir Centre de vacances La Rivière – St Jean Saint-Jean-de-Monts Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts

Vendée

Cie En Chantier(S) – Truelle Destin ! …Une sueur d’espoir Centre de vacances La Rivière – St Jean, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Jean-de-Monts. Cie En Chantier(S) – Truelle Destin ! …Une sueur d’espoir

Centre de vacances La Rivière – St Jean, le lundi 12 juillet à 21:15

Victor, ouvrier enduiseur, vit sur son chantier à l’ombre de l’échafaudage du grand-père. Ciccio Jr dort sous les étoiles. Deux solitudes que même la langue sépare. C’est la rencontre d’un Robinson qui attendait son Vendredi pour finir la semaine…et souffler un peu.

Sur inscription

Théâtre de rue, chantier clownesque Centre de vacances La Rivière – St Jean 48 Rue de la Chesselière, 85160 Saint-Jean-de-Monts Saint-Jean-de-Monts Les Verres Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T21:15:00 2021-07-12T22:05:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre de vacances La Rivière - St Jean Adresse 48 Rue de la Chesselière, 85160 Saint-Jean-de-Monts Ville Saint-Jean-de-Monts lieuville Centre de vacances La Rivière - St Jean Saint-Jean-de-Monts