Des pas qui frappent le sol avec force et élégance, tête haute, vêtements colorés, soigneusement ajustés. INAUGURATION Performance à 360°

Immersive, la mise en scène questionne les normes, la scène et son public. L’élan des danses traditionnelles, par leur forme concentrique, façonne la scénographie.

L’énergie des danseurs circule entre la périphérie et le centre. Habités par cette force collective, leurs voix et leurs mouvements deviennent des projectiles qui dénoncent les supplices et les injustices. Une image en suspens inspirée d’un désir tellement violent qu’il transcende la réalité… Mirage. www.dyptik.com Direction artistique/chorégraphie Souhail Marchiche, Mehdi Meghari

Interprétation Anabella Pirosanto, Alexandra Jezouin, Carla Munier, Yohann Daher, Charly Bouges, Camilla Melani, Konh Ming Xiong, Santiago Cordon Gras

Coproductions Cie Dyptik, HH Producties, CNAREP Atelier 231 – Sotteville-les-Rouen, CNAREP Les Ateliers Frappaz – Villeurbanne, CNAREP Moulin Fondu – Garges-lès-Gonesse, CNAREP Sur le Pont – La Rochelle, CCN de la Rochelle – Cie Accrorap, Les Tombées de la Nuit – Rennes, Théâtre de Cusset, Institut Français d’Algérie, Institut Français du Maroc

Soutiens Domaine de Bayssan – Béziers, Centre Culturel du Château de Goutelas – Marcoux, Le Fil – SMAC de St Etienne, la Ville du Chambon Feugerolles et de Sorbiers Crédit photo : Jean-Charles Couty Parvis de la mairie du 11e 12 Place Léon Blum 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

