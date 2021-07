L'Herbaudière L'Herbaudière - Noirmoutier L'Herbaudière, Vendée Cie Dis Bonjour à la Dame – Frigo [Opus 2] L’Herbaudière – Noirmoutier L'Herbaudière Catégories d’évènement: L'Herbaudière

L’Herbaudière – Noirmoutier, le mardi 27 juillet à 21:30

Deuxième opus de Frigo, envol de clown – poétiquement incorrect. Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue.

Sur inscription

L'Herbaudière – Noirmoutier L'Herbaudière, 85330 Noirmoutier-en-l'Île

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T21:30:00 2021-07-27T22:20:00

