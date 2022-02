Cie Dérézo Spectacle hybride Navarrenx, 20 avril 2022, Navarrenx.

Cie Dérézo Spectacle hybride Navarrenx

2022-04-20 10:30:00 – 2022-04-20

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx

Dans la rue, depuis les truchements humains, délicats et sensibles, apparaît pour nous, en

transparence, une autre ville, momentanée et dans les têtes. Mais que seuls des oiseaux pourraient voir. Au vu et au su de tous, se jouent des choses que personne ne voit, à part les oiseaux. Expérience inhabituelle entre théâtre et cinéma, entre manège forain et expérimentation sensitive, ce spectacle est une forme de cinéma de plein air, dont l’éphémère est celui du théâtre. Le public se retrouve avec des écrans sur le nez, et sans y prendre garde, finira dans une sorte de manège dont il est partie prenante.

Dans la rue, depuis les truchements humains, délicats et sensibles, apparaît pour nous, en

transparence, une autre ville, momentanée et dans les têtes. Mais que seuls des oiseaux pourraient voir. Au vu et au su de tous, se jouent des choses que personne ne voit, à part les oiseaux. Expérience inhabituelle entre théâtre et cinéma, entre manège forain et expérimentation sensitive, ce spectacle est une forme de cinéma de plein air, dont l’éphémère est celui du théâtre. Le public se retrouve avec des écrans sur le nez, et sans y prendre garde, finira dans une sorte de manège dont il est partie prenante.

+33 5 59 38 68 71

Dans la rue, depuis les truchements humains, délicats et sensibles, apparaît pour nous, en

transparence, une autre ville, momentanée et dans les têtes. Mais que seuls des oiseaux pourraient voir. Au vu et au su de tous, se jouent des choses que personne ne voit, à part les oiseaux. Expérience inhabituelle entre théâtre et cinéma, entre manège forain et expérimentation sensitive, ce spectacle est une forme de cinéma de plein air, dont l’éphémère est celui du théâtre. Le public se retrouve avec des écrans sur le nez, et sans y prendre garde, finira dans une sorte de manège dont il est partie prenante.

lacaze

Navarrenx

dernière mise à jour : 2022-02-18 par OT Béarn des Gaves